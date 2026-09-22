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La magistrada declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad apeló el fallo de la jueza Laura De Marinis
Los integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil también solicitaron que la magistrada sea apartada de la causa.
22 de septiembre de 2026 - 14:23
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Apelan el fallo que declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil
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