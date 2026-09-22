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Deportes

La fuerte respuesta en redes

Mauro Icardi, sin club y sin registro: “Pónganse a laburar”

El rosarino fue inhabilitado para manejar luego de que su pareja, la “China” Suárez, subiera un video en redes sociales. “Se me cuelgan de las pelotas”, afirmó.

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Números de guerra para la metalurgia

Empresarios que ya no la ven

Malas perspectivas de industriales y supermercadistas

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