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El Mundo

Tras la firma del acuerdo en los márgenes de la Asamblea de la ONU

Estados Unidos aseguró su presencia militar en Groenlandia

El pacto, que no tiene fecha de vencimiento, permite a Washington establecer nuevas bases y zonas de defensa en la isla ártica.

New York (United States), 22/09/2026.- (L-R) US President Donald Trump, Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen and Greenland's Prime Minister Jens-Frederik Nielsen show signed documents during the signing ceremony for a trilateral Arctic security agreement between the United States, Denmark, and Greenland at the UN Headquarters in New York, New York, USA, 22 September 2026, on the sidelines of the United Nations General Assembly (UNGA). (Dinamarca, Groenlandia, Estados Unidos, Nueva York) EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT
El presidente de EE.UU. Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, muestran los documentos firmados. EFE. EFE

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