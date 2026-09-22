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Asamblea General de la ONU y la disputa por las islas

Trump habló de Malvinas con el premier británico y dejó a Milei esperando la foto

El presidente estadounidense recibió al premier Andy Burnham en Nueva York y confirmó que el reclamo argentino apareció en la conversación.

Donald Trump se reunió con el primer ministro británico, Andy Burnham, y, según confirmó el propio premier, las islas formaron parte de la conversación. BRENDAN SMIALOWSKI. AFP

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