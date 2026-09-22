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Rosario|12

CIUDAD. La Justicia intimó a Nación a cumplir la cautelar por la Ley de Financiamiento Universitario

La universidad ganó otra batalla judicial

El juez federal Martín Cormick le dio cinco días al Estado nacional para cumplir la medida cautelar que ordena aplicar la ley. Bartolacci lo anunció como una “excelente noticia”.

Franco Bartolacci rector UNR, posteo redes sociales
Franco Bartolacci rector UNR Redes Sociales

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