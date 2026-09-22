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Radio 750

La empresa entró en preventivo de crisis

Mega Sports despidió 150 trabajadores y se rehúsa a pagar indemnizaciones

Uno de los despedidos, Sergio Milito, detalló la situación en la cadena de indumentaria deportiva. “Puden pagar, pero no lo hacen seguramente por la Ley Bases”, declaró en Radio 750.

Mega Sports Imagen Web

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