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El País

Islas Malvinas

La “buena conexión” de Trump y Burnham

US President Donald Trump (R) shakes hands with British Prime Minister Andy Burnham during a bilateral meeting on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York, on September 22, 2026
Primer encuentro bilateral entre Donald Trump y Andy Burnham. BRENDAN SMIALOWSKI. AFP

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