CIUDAD. Otro testimonio sobre las parteras investigadas por venta de bebés
La mano que mece la cuna
Silvina Garrido fue criada por la partera Dolly Viale de Garrido, hasta que supo a los 15 años que no era hija biológica. Desde entonces, la mujer tiene recuerdos: militares del Batallón 121 en la casa de zona sur, mujeres embarazadas que llegaban a trabajar en el hogar como empleadas domésticas, los partos que Dolly iba a asistir, partidas de nacimiento irregulares. Y dio su testimonio en la justicia federal.