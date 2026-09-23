Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

Reivindicó el respeto a la voluntad del pueblo

Sheinbaum pidió que no haya injerencia extranjera en las elecciones brasileñas

La presidenta mexicana elogió la gestión de Lula da Silva en la lucha contra el hambre en Brasil.

MEX3436. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 23/09/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum confirmó que viajará a Shenzhen (China) el noviembre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya reunión de líderes será organizada por México en 2028, en su primer viaje al gigante asiático. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Claudia Sheinbaum advirtió sobre las próximas elecciones en Brasil. EFE. EFE

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Se suma a Francia y Países bajos

Alemania se compromete a eliminar los combustibles fósiles para el 2045

Un reclamo renovado

Nueva marcha de médicos residentes de la Ciudad

Habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU

Sam Altman: “Podríamos perder el control del futuro frente a la Inteligencia Artificial”

No se percató de las cámaras

Blancanieves y el legislador del PRO Juan Manuel Rossi

Exclusivo para

Se pronostican 451.000 muertes

El Niño: aumenta la expectativa de mortalidad asociada al calor

Se acercó a los 560 puntos básicos

El riesgo país sigue al alza

Los vieron el lunes por última vez

Ampliaron la zona de búsqueda de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

Polémica por el nuevo régimen juvenil

La jueza De Marinis defendió el fallo que sobreseyó a un menor: “Está en juego la independencia judicial”

El País

No se percató de las cámaras

Blancanieves y el legislador del PRO Juan Manuel Rossi

Se define en el Senado

Lo que el Gobierno no cuenta de Zona Fría: el proyecto que puede disparar las facturas de gas

Por Natalia López Gómez
Dijo que ratificó sus dichos a la prensa

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, declaró en la causa de las coimas de ANDIS

Defendió la explotación de hidrocarburos en la zona

“No puede haber diálogo sobre soberanía”: el comunicado de Reino Unido tras el discurso de Milei por las Islas Malvinas

Economía

Relevamiento del Movimiento Evita y la Facultad de Ciencias Sociales

Radiografía de la deuda en sectores populares

Por Juan Garriga
Volvió a caer el consumo en supermercados y autoservicios

El poder de compra, por el piso

Por Mara Pedrazzoli
Se acercó a los 560 puntos básicos

El riesgo país sigue al alza

1,6 por ciento

Aumento por debajo de la inflación para los jubilados

Sociedad

Se suma a Francia y Países bajos

Alemania se compromete a eliminar los combustibles fósiles para el 2045

Un reclamo renovado

Nueva marcha de médicos residentes de la Ciudad

La jueza que decidió no aplicar la baja en la edad de punibilidad en un caso

El GCBA formalizó la denuncia en el Consejo de la Magistratura contra Laura De Marinis

Por Santiago Brunetto
Caida de natalidad en Argentina

El 68 por ciento de los varones quiere tener hijos pero solo el 21 por ciento asume un rol activo en la crianza

Deportes

Se dejó hacer el gol en señal de protesta

Escándalo en Bolivia: un arquero argentino se negó a atajar un penal porque estaba mal cobrado

El equipo de Scaloni se prepara para la triple fecha FIFA

Selección: Almada y Foyth, desafectados por lesiones

Este jueves desde temprano

Boca enfrenta al NBA G-League United en la Intercontinental de básquet

El presidente de River sigue con los cuestionamientos a la conducción de AFA

Di Carlo: “Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros”