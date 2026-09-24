Guillermo Carmona: “Milei está en modo Galtieri”

Javier Milei y Pablo Quirno

El presidente de Argentina, Javier Milei (izq.), conversa con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, durante la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU, el 22 de septiembre de 2026, en la ciudad de Nueva York. Líderes mundiales se han reunido en Nueva York para la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas; los temas globales de este año abarcan desde la amenaza de la inteligencia artificial hasta las guerras en curso en Ucrania y Gaza.

CHIP SOMODEVILLA. Getty Images via AFP