Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Nueva edición del clásico Racing-Boca

Agenda deportiva del fin de semana: Copa Argentina, Supercopa y Fórmula 1

Sin Torneo Clausura por la fecha FIFA, el fútbol local tendrá dos duelos clave que animarán la jornada. Además, Franco Colapinto corre en Bakú.

Franco Colapinto en Bakú Alpine en X

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

CIUDAD. Atacó a la expareja en su casa de Maciel al 700

Preso e imputado por intento de femicidio

Interna libertaria

Patricia Bullrich arma su juego: rechazó el juicio político a las juezas que no aplicaron la reforma penal juvenil

El punitivismo avanza

Revocaron el fallo de la jueza que había declarado inconstitucional un artículo de la reforma penal juvenil

Tras la “Operación Tormenta Negra”

Denuncian una “intervención desmedida” en los barrios populares

Exclusivo para

Participá por entradas para ver “¡Chau, Macoco!” el domingo 4 de octubre

Un fallo que se parece a la impunidad

La Cámara rebajó la condena a los asesinos de Rafael Nahuel

Por Adriana Meyer
Los líderes de China y EE.UU. mantuvieron una reunión en la Casa Blanca

Xi Jinping le pidió a Trump competir sin confrontación

Fija un límite en las aulas del 30% de alumnos de que no hablen italiano

La propaganda electoral de Meloni a costa de los niños inmigrantes

Por Elena Llorente

El País

Interna libertaria

Patricia Bullrich arma su juego: rechazó el juicio político a las juezas que no aplicaron la reforma penal juvenil

El punitivismo avanza

Revocaron el fallo de la jueza que había declarado inconstitucional un artículo de la reforma penal juvenil

Las ciudades más impactadas

El mapa de la pobreza y la indigencia del país de Milei

La única reunión bilateral del Presidente argentino en la ONU fue con su par israelí

Los halagos de Milei a Netanyahu

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 25 de septiembre de 2026

Las petroleras privadas rompieron el acuerdo de no aumentar

Subió la nafta y tiembla la inflación

Según datos oficiales, se ubicaron en 32,3 y 7,5 por ciento, respectivamente

Volvieron a subir la pobreza y la indigencia

Por Mara Pedrazzoli
La actividad económica cayó 2,9 por ciento mensual en julio

El peor registro desde la pandemia

Sociedad

¿Cómo se pide el reembolso?

Apple indemniza a un grupo de denunciantes de Argentina por venderles equipos con fallas de rendimiento

Vicente López, el municipio más seguro del Conurbano: tuvo la menor tasa de delitos en 2025

"Un paso real hacia la soberanía científica"

El Conicet obtuvo un premio internacional y construirá el primer laboratorio de paleogenómica de la Argentina

San Juan logró colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional

Deportes

Nueva edición del clásico Racing-Boca

Agenda deportiva del fin de semana: Copa Argentina, Supercopa y Fórmula 1

Los de Ancelotti, a los tumbos

Después de las burlas, Brasil apenas rescató un empate en Australia

Este sábado contra el Rytas Vilnius de Lituania

Boca va en busca de la final de la Copa Intercontinental de la FIBA

Se inaugura el nuevo Gálvez

Con la reapertura del Autódromo, el MotoGP confirmó su fecha de regreso a la Argentina