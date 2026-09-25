Patricia Bullrich arma su juego: rechazó el juicio político a las juezas que no aplicaron la reforma penal juvenil

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La senadora de La Libertad Avanza cuestionó los fallos de Marta Pascual y Laura De Marinis, pero sostuvo que una sentencia no puede ser motivo de un juicio político.
25 de septiembre de 2026 - 18:01
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Patricia Bullrich
Patricia Bullrich volvió a tomar distancia de una iniciativa que impulsa La Libertad Avanza y el PRO.
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