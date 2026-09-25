“Caputo, en modo Luis Miguel”: Víctor Hugo desmenuzó el relato del ministro de Economía

Luis Caputo

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, SEPTIEMBRE 1: El patrimonio total del ministro de Economía, Luis Caputo, creció un 37% en dólares, comparado con el año pasado y la gran mayoría la mantiene en el exterior del país: pasó de tener 9,7 millones de dólares netos a 13,4. De acuerdo con su declaración jurada del año 2025 presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), los datos clave de sus activos reflejan un crecimiento en dólares significativo basado en el dólar MEP, lo que representa un incremento del 37% durante el año. Si se calcula al tipo de cambio oficial, pasó de 11,2 millones de dólares a 13,1 millones.FOTO NA: MARIANO SANCHEZ/ARCHIVO

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