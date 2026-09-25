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Córdoba|12

Giro sombrío en el caso que conmueve a Córdoba

Femicidio de Agostina Vega: imputaron al principal acusado por tenencia de material de abuso sexual infantil

Las pericias sobre los teléfonos y la computadora de Claudio Gabriel Barrelier derivaron en una causa paralela. El exbarrabraza, detenido en Cruz del Eje, deberá declarar el próximo 29 de septiembre.

Claudio Barrelier. Barrelier se encuentra detenido por el femicidio de Agostina Vega. Redes Sociales

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