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El Mundo

Con el 70,1% de votos en contra

Los suizos rechazaron en un referéndum endurecer la neutralidad del país

El gobierno de derecha defendió que Suiza sigue siendo neutral, pero que esa neutralidad no implica ignorar violaciones a normas internacionales.

Bern (Switzerland), 27/09/2026.- (L-R) National Council Co-President Cedric Wermuth (SP-AG); National Council members Corina Gredig (GLP-ZH) and Sibel Arslan (GP-BS); National Council members Fabian Molina (SP-ZH), Heinz Theiler (FDP-SZ), and Jon Pult (SP-GR); Council of States member Mathilde Crevoisier Crelier (SP-JU); FDP Co-President Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP-SG); National Council member Heinz Theiler (FDP-SZ); Monika Ruehl, Director of Economiesuisse; National Council member Simone De Montmollin (FDP-GE), and Council of States members Andrea Gmuer (Mitte-LU), and Marianne Binder-Keller (Mitte-AG), react to the first clear projections at the vote-counting center of the nonpartisan 'No' committee against the referendum on 'Safeguard Swiss neutrality (Neutrality Initiative)', in Bern, Switzerland, 27 September 2026. (Suiza) EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE
Swiss neutrality referendum Celebran los partidarios del "No" en el referéndum. EFE. EFE

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