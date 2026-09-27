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Economía

Cuando los “gastos tributarios” benefician a los sectores más ricos

Los privilegios que esconde el Presupuesto

Un informe sostiene que las exenciones presentadas por el Gobierno están subestimadas: representan el 6,31 por ciento del PBI, frente al 3,67 que calcula el oficialismo.

El quintil más rico se apropia de más del 60% de las exenciones. LEANDRO TEYSSEIRE

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