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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 27 de septiembre

En las efemérides del 27 de septiembre sobresalen estos hechos que un día como hoy ocurrieron en la Argentina y el mundo.

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Silvio Frondizi fue asesinado el 27 de septiembre de 1974. Archivo

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