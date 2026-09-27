El secretario de Producción, mano derecha de Caputo, se inmola con el darwinismo económico en plena crisis
Quebrar empresas es el “costo natural” para que el país crezca
Hombres de negocios le preguntaron a Lavigne si el Gobierno tiene en consideración que las firmas se están destruyendo. Respondió que es el proceso “para que Argentina crezca de manera sana”. El éxodo de las multinacionales del consumo, las casas chinas de las mineras y el escape a París e IDEA para internacionalizar la agenda y esconderse por un rato de la recesión.