Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Sociedad
Virginia Aparicio es investigadora del Conicet y podría ser desplazada de la administración pública
El gobierno quiere silenciar a la científica del INTA que estudia “la ruta de los plaguicidas” en Argentina
Desde hace décadas evalúa de qué manera los agroquímicos pueden afectar los ambientes y la salud humana. En el presente, buscan apartarla de su cargo con acusaciones infundadas.
Virginia Aparicio es investigadora del Conicet en el INTA Balcarce.
Archivo -
Últimas Noticias
En el Madre de Ciudades de Santiago del Estero
Rosario Central venció 3-1 a Estudiantes y se consagró campeón de la Supercopa Internacional: el partido, minuto a minuto
Aterrizaje postergado en Río Cuarto
Se postergó la llegada de 6 nuevos cazas F-16 al país por malas condiciones climáticas
Opinión
Postales
Por
Hernán Letcher
El argentino chocó a Gasly y a Norris y tuvo que abandonar en Bakú
Colapinto hizo un strike y quedó en el ojo de la tormenta en la F1
Exclusivo para
En la previa de la visita de León XIV
La Iglesia fustiga el ajuste en discapacidad
Por
Washington Uranga
Tras una reunión con el Gobierno porteño
Marcha del Orgullo: las organizaciones anunciaron un acuerdo para que se mantenga el 7 de noviembre
Por
Santiago Brunetto
Sergio Massa avanza con su armado electoral en el Noreste Argentino
El Frente Renovador reunirá a más de 300 dirigentes de Chaco, Corrientes y Misiones
La estructura impositiva argentina es una anomalía
El sistema tributario al revés
Por
Mara Pedrazzoli
El País
"Este asunto se resolvió en 1982", dijo
El ministro de Defensa del Reino Unido afirmó que tienen la capacidad militar de defender las Malvinas
Un viaje a París
El plan del gobierno para conseguir los votos para eliminar las PASO
Por
Paula Marussich
En la previa de la visita de León XIV
La Iglesia fustiga el ajuste en discapacidad
Por
Washington Uranga
Plan de lucha
La CGT se reúne para evaluar acciones contra el gobierno
Economía
Opinión
Postales
Por
Hernán Letcher
Electrolux cierra y deja de producir en el país
De fábrica nacional a importadora
También los bonos y las acciones operaron en terreno negativo
En NY, a Milei le respondieron con el bolsillo
La estructura impositiva argentina es una anomalía
El sistema tributario al revés
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Virginia Aparicio es investigadora del Conicet y podría ser desplazada de la administración pública
El gobierno quiere silenciar a la científica del INTA que estudia “la ruta de los plaguicidas” en Argentina
Por
Pablo Esteban
Investigan si el accidente lo ocasionó una fuga de gas
Atenas: un edificio se derrumbó y provocó seis muertos
Lo hallaron a 4 mil metros de altura en la Quebrada La Angostura
Mendoza: encontraron muerto a un andinista que había desaparecido tras emprender una travesía de montaña
Está en terapia intensiva
Internaron al ex futbolista Daniel Osvaldo por un “derrame pleural”
Deportes
En el Madre de Ciudades de Santiago del Estero
Rosario Central venció 3-1 a Estudiantes y se consagró campeón de la Supercopa Internacional: el partido, minuto a minuto
El argentino chocó a Gasly y a Norris y tuvo que abandonar en Bakú
Colapinto hizo un strike y quedó en el ojo de la tormenta en la F1
Panorama de los entrenadores en los distintos seleccionados nacionales
A quien se enfrentará Scaloni si renueva con la AFA
Por
Pablo Vignone
Perderá cinco puestos en la grilla de largada de la próxima carrera
Colapinto, castigado por la FIA tras su maniobra en Azerbaiyán