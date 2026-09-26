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La CGT se reúne para evaluar acciones contra el gobierno
26 de septiembre de 2026 - 00:44
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Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, la cúpula de la CGT.
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