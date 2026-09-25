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Hubo protestas en la Ciudad de Buenos Aires, San Pedro, La Plata y Luján
Cacerolazos de endeudados contra las tasas abusivas de bancos, fintech y billeteras virtuales
El Movimiento de Familias Endeudadas reclamó por el crecimiento de la morosidad y pidió refinanciar las deudas en condiciones que permitan pagarlas.
25 de septiembre de 2026 - 22:38
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20260925 Marcha de Familias Endeudadas por la City Porteña
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Bernardino Avila
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