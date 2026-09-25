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Economía
La estructura impositiva argentina es una anomalía
El sistema tributario al revés
Argentina recauda más que el promedio regional, pero lo hace apoyándose en impuestos indirectos, distorsivos y regresivos.
En la Argentina, no hay proporcionalidad tributaria entre ricos y pobres.
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