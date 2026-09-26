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El País

Piden explicaciones al Gobierno por los recursos asignados al exfuncionario

La custodia y el vehículo oficial de Manuel Adorni, bajo la lupa

Unión por la Patria solicitó que se informe sobre la seguridad y el auto asignados al exjefe de Gabinete. Reclaman precisar los fundamentos de esas medidas.

Manuel Adorni
Manuel Adorni Adorni dejó su cargo hace tres meses, acorralado por las denuncias de corrupción. Noticias Argentinas

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