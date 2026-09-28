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Economía

Alcanzó el valor máximo de este año

El riesgo país se va para arriba como “pedo de buzo”

En la previa del viaje de Milei a París, el índice supera los 640 puntos básicos. Los bonos soberanos se hunden en Wall Street. A nivel local, cae el Merval.

Wall Street
Wall Street Wall Street AFP

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