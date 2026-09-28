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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 28 de septiembre de 2026
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MIRÁ
Portada
Rosario|12
CIUDAD. Myriam Bregman encabezó un acto del Frente de Izquierda en Rosario
“Hicimos oír la bronca que crece desde abajo”
La dirigente destacó el impacto de la Marcha de la Bronca, con réplica en distintos puntos del país. Llamó a derrotar al gobierno de Javier Milei “y su plan de ajuste”.
Myriam Bregman en Rosario
Gentileza -
Temas en esta nota:
Rosario
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