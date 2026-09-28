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Córdoba|12

El fuego afectó a zonas de pastizales y no hubo riesgo para viviendas

Incendios forestales en Córdoba: extinguieron los focos de Salsacate y Villa Berna

Ambos puntos ígneos tuvieron lugar en el noroeste de la provincia y requirieron un gran despliegue de bomberos y equipos técnicos.

Imagen del foco ígneo de Villa Berna. gobierno de córdoba

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