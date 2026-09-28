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Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 28 de septiembre

Se esperan lluvias y tormentas durante toda la jornada.

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