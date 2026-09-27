Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Deportes
Luego de la espectacular remontada ante Racing
Copa Argentina: la palabra de los protagonistas del heroico triunfo de Boca
Concluido el partidazo disputado en Arroyito, hablaron el goleador Valencia, el capitán Paredes y el DT Arruabarrena.
27 de septiembre de 2026 - 23:00
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Copa Argentina.
El ecuatoriano Valencia marcó triplete y dejó a Boca en semifinales.
JULIO MARTIN MANCINI
Temas en esta nota:
Fútbol
Copa Argentina
Boca Juniors
Racing Club
Leandro Paredes
Últimas Noticias
A 60 años del Operativo Cóndor
Pisar el suelo de Malvinas con zapatos de bancario
Por
Manuel Barrientos
Agotó tres estadios este año
Lali brilló en su tercer River: cantó junto a Tini, Dillom y homenajeó a Fito Páez
Luego de la espectacular remontada ante Racing
Copa Argentina: la palabra de los protagonistas del heroico triunfo de Boca
Cerimedo y la corrupción libertaria
La justicia ordena analizar la declaración de Nadia Beller en el marco de la causa $LIBRA
Exclusivo para
El problema no es la regulación, sino la disponibilidad eléctrica
El acceso a la energía, la clave detrás de la IA
Por
Federico Kucher
De la era del Proletariado a la del Promptariado
El derecho humano a la reconversión laboral
Por
Adrián Gustavo Choren
MÚSICA Chelsea Wolfe está presentando "The Dark", su disco de madurez y de sobriedad sostenida
Oscuramente fuerte
Por
Mariana Enriquez
Panorama de los entrenadores en los distintos seleccionados nacionales
A quien se enfrentará Scaloni si renueva con la AFA
Por
Pablo Vignone
El País
A 60 años del Operativo Cóndor
Pisar el suelo de Malvinas con zapatos de bancario
Por
Manuel Barrientos
Cerimedo y la corrupción libertaria
La justicia ordena analizar la declaración de Nadia Beller en el marco de la causa $LIBRA
Nueva auditoría en Discapacidad
Con Spagnuolo al frente, la exAndis llegó a pagar sobreprecios de hasta el 1972%
El Niño se hace malo y la ciencia se desguaza
Por
Mempo Giardinelli
Economía
La justicia de EE. UU. dio lugar a pedidos de embargo
Los buitres contra Aerolíneas
Por la fuerte caída de la actividad económica en julio
El JP Morgan recortó sus previsiones para Argentina
Más de 1,6 millones de usuarios pagarán más y la avivada de Caputo
El impacto del fin de la zona fría
Cuando los “gastos tributarios” benefician a los sectores más ricos
Los privilegios que esconde el Presupuesto
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
La promesa de mayor energía es furor en la sociedad del rendimiento
El consumo de bebidas energéticas se impone a pesar de sus efectos nocivos
Por
Pablo Esteban
Leyes a la carta
¿Qué derechos estamos dispuestos a respetar?
Por
Flor de la V
28 de septiembre: Día de Acción Global por el Aborto Legal
El pañuelazo frente al Congreso
Al menos 377 búsquedas de contenido sexual
Se conocieron las búsquedas de internet de Barrelier, el femicida de Agostina Vega
Deportes
Luego de la espectacular remontada ante Racing
Copa Argentina: la palabra de los protagonistas del heroico triunfo de Boca
Triplete del ecuatoriano en la Copa Argentina
Enner Valencia puso la cabeza y a Boca en semis: remontada histórica contra Racing
El alemán derrotó al estadounidense Learner Tien y recuperó el trofeo para su continente
Zverev selló el triunfo de Europa en la Laver Cup
Por
Pablo Amalfitano
Batacazo del seleccionado heleno ante Die Mannschaft en Ausburgo
Nations League: Grecia sorprendió de visitante a la Alemania de Klopp