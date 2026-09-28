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El Mundo

Profesor de la UBA e investigador del Conicet

Néstor Kohan: “La categoría de fascismo no se reduce a una copia color sepia de la toma de Roma”

El autor de “Nuevas derechas: escuela austríaca y neofascismo” analiza el resurgimiento del fascismo y la persecución a movimientos antifascistas en EE.UU.

Nestor Kohan "Trump ve comunistas y “terroristas” debajo de la cama", afirmó Néstor Kohan. Guido Piotrkowski

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