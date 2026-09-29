Crece la desaprobación al Gobierno y el escenario electoral está polarizado

Reunion de Gabinete

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JULIO 9:Tras el Tedeum de 9 de julio, el presidente Javier Milei convocó a su Gabinete para tratar de conjunto el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).FOTO NA: PRESIDENCIA

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