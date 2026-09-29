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En el día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro
Pañuelazo en defensa del derecho al aborto
La Campaña organizó diversas actividades en el Congreso para denunciar recortes y vaciamiento de la políticas de salud sexual y reproductiva por parte del Gobierno Nacional.
29 de septiembre de 2026 - 00:05
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Jorge Larrosa
Temas en esta nota:
Aborto
Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y gratuito
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