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Rosario|12
CIUDAD. El Concejo analiza en comisiones el “Paseo de las Celebridades”
El proyecto en el túnel genera objeciones patrimoniales y viales
La comisión de Obras Públicas convocó al Colegio de Arquitectos la próxima semana, para analizar sus reparos. Los concejales plantean la necesidad de que haya informes técnicos.
El Paseo de las Celebridades que proyecta Pablo Gavira.
Imagen Web
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Rosario
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