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El País
Una experonista que saltó a LLA
Quién es Claudia López, la aliada de Lule Menem que el Gobierno designó como sucesora de Pagotto
Aunque la Ley de Paridad de Género indicaba que el fallecido senador tendría que ser reemplazado por otro varón, el vocero Adrián Ravier se apuró a confirmar a la riojana como la heredera de la banca.
29 de septiembre de 2026 - 18:00
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