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Entrenamientos, la palabra de Scaloni y posible formación
La agenda de la Selección Argentina en la previa del partido despedida de Messi
El plantel continúa con los entrenamientos en Ezeiza para la serie de amistosos que empezará mañana. Hoy el capitán se sumará para la despedida del martes.
29 de septiembre de 2026 - 12:26
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