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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de septiembre

En las efemérides del 29 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Michelle Bachelet
Michelle Bachelet nació el 29 de septiembre de 1951. EFE

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