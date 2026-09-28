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Milei guarda silencio

Punta Arenas organizó una ronda de inversores para avanzar con la ruta a las Islas Malvinas

Empresarios de las islas llegaron a la ciudad chilena para cerrar acuerdos comerciales con la expectativa de que la ruta marítima directa comience a operar en noviembre.

Islas Malvinas
Islas Malvinas Las Islas Malvinas avanzan en nuevas rutas comerciales para garantizar su abastecimiento. Sin Credito

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