Egipto: tras una puerta falsa, hallan la tumba de un alto funcionario del faraón

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28 de septiembre de 2026 - 20:29
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EGIPTO
La falsa puerta en la necrópolis del Bubasteion, en Saqqara.
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Egipto
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