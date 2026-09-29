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El País
Defensor de represores, ocupaba una de las bancas por La Rioja
Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza
Tenía 74 años y fue encontrado sin vida en su casa de la capital riojana. Había estado internado por una afección cardíaca.
29 de septiembre de 2026 - 13:33
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