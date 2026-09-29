Colapinto y el debut en Sepang: “Entre los diez primeros”

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La relación entre Colapinto y Gasly no pasa su mejor momento.
AFP. NurPhoto via AFP
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Franco Colapinto
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Alpine
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