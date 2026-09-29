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Radio 750

Durísima crítica al gobierno de Milei

Fernando Espinoza: “Hoy un jubilado tiene que elegir entre comprar medicamentos o comer”

Apuntó al gobierno nacional por los recortes. “La mitad de la jubilación se va en medicamentos y la otra en tarifas, luz, agua y gas”, sostuvo.

Espinoza Gentileza -

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