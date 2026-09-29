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MIRÁ
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Las12
Rescates: Chien Chih-cheng (1984 - 2016)
La veterinaria que no aguantó el dolor de los animales
Chien Chih-cheng era la encargada de eutanasiar a los perros abandonados en su ciudad: al tiempo ella misma se suicidó con la misma droga.
Chien tenía 32 años y dirigía el Xinwu Animal Protection and Education Centre. Participó en la eutanasia de cientos de perros abandonados.
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