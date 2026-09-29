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El último campeón del mundo celebró frente a su público

Nations League: España despachó a Croacia en el Sánchez-Pizjuán

Yamal fue la figura en Sevilla con dos goles; Pubill y Nico Williams sellaron la victoria. El empate parcial de Beljo no alcanzó.

Spain's forward #19 Lamine Yamal celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Nations League league phase group A3 football match between Spain and Croatia at Ramon Sanchez Pizjuan Stadium in Seville on September 29, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)
En Sevilla. Yamal marcó doblete ante Croacia y festejó para España. AFP. AFP

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