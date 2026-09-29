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Psicología

La psicoanalista chilena Constanza Michelson y sus "Microdramas"

Son aquellas pequeñas cosas

En su nuevo libro “Microdramas. El peso de lo leve”, la escritora vuelve la mirada sobre diminutas escenas cotidianas donde, sin que parezca estar en juego demasiado, se juegan decisiones, deseos, pérdidas y responsabilidades. Contra las grandes explicaciones sobre una época en crisis, propone detenerse en lo que los seres humanos hacen para pensar la ansiedad, las redes sociales, el amor, la aceleración tecnológica y los efectos de la inteligencia artificial.

Constanza Michelson se detiene en el peso de lo pequeño. Jorge Larrosa

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