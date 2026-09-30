Argentina vs Bolivia hoy en vivo: hora, TV y formaciones del amistoso

<i><em class="lexical-text-italic" style="white-space: pre-wrap;">Por Adrián De Benedictis</em></i><span style="white-space: pre-wrap;">La Selección comienza una nueva etapa después del Mundial, y recibirá a Bolivia en la ciudad de Córdoba. La semana que viene será la despedida de Messi. La renovación ya comenzó en el plantel, con protagonistas que dejaron de formar parte del proceso, y se espera por la definición del director técnico Lionel Scaloni. El santafesino se encuentra en tratativas para continuar por los próximos dos años, aunque las negociaciones todavía no se cerraron.</span>