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Buenos Aires|12

La poeta Camila Pellicena Rome presenta su nuevo libro, "Asfalto frío y moribundo sol"

Una Argentina imperfecta

El poemario se publicó por la editorial platense Malisia y está dividido en tres partes que giran en torno a la “podredumbre”.

"Es una reivindicación de quiénes somos", afirma sobre su libro la poeta. Gentileza -

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