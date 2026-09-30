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Argentina vs Bolivia hoy en vivo: hora, TV y formaciones del amistoso
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MIRÁ
Portada
Buenos Aires|12
La poeta Camila Pellicena Rome presenta su nuevo libro, "Asfalto frío y moribundo sol"
Una Argentina imperfecta
El poemario se publicó por la editorial platense Malisia y está dividido en tres partes que giran en torno a la “podredumbre”.
"Es una reivindicación de quiénes somos", afirma sobre su libro la poeta.
Gentileza -
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