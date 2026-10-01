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Rosario|12

Ciudad. La Municipalidad de Rosario realiza acciones para la prevención del cáncer de mama

Mamografías gratuitas para la detección precoz

En el marco de Octubre Rosa, la intendencia anunció su agenda de actividades. El intendente subrayó que en dos años detectaron a 16.000 mujeres que no tenían los controles.

Octubre Rosa en Rosario Silvio Moriconi, Municipalidad de Rosario

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