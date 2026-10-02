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El Mundo

El gobierno de EE.UU. está dispuesto a cualquier cosa para evitar un triunfo de Lula

Brasil define este domingo mucho más que una elección

Los comicios ponen en juego la continuidad de un modelo capitalista con puja distributiva, frente al modelo de alineación absoluta con Washington que propone Flavio Bolsonaro.

AME2146. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 02/10/2026.- El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (c-i), saluda a sus seguidores en un acto de campaña este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores en un acto de campaña este viernes en Río de Janeiro EFE. EFE

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