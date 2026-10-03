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Sociedad

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Récord histórico de sífilis en el país

El 76 por ciento de los casos se concentra entre las personas de 15 a 39 años. La mayoría no tiene síntomas.

Las ronchas típicas de la sífilis. imagen web

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