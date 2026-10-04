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PROVINCIA. Representantes de universidades Nacionales se reunieron con legisladores de Santa Fe
“Quiero decir con franqueza que estamos entrando en una fase terminal”
Lo advirtió el rector de la UNR en un encuentro con diputados nacionales sobre el Presupuesto Universitario 2027 y los recursos para el funcionamiento de las universidades.
04 de octubre de 2026 - 13:00
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Reunión de rectores y diputados de Santa Fe
Prensa UNR
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Rosario
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