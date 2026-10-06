La complejidad del voto evangélico en Brasil: “Hay sectores progresistas dentro de la comunidad”

Ciudadanos votan en Brasilia en comicios presidenciales

AME2722. BRASILIA (BRASIL), 04/10/2026.- Personas hacen fila en un puesto de votación este domingo, durante las elecciones presidenciales, legislativas y regionales, en las que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección frente a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, en Brasilia (Brasil). EFE/ Vinícius Santa Rosa

Vinícius Santa Rosa. EFE